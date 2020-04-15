«Это был гостевой брак»: Анна Дубровская объяснила, почему развелась с первым мужем

Актриса Анна Дубровская в студии программа «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом браке. Ее мужем был румын Тудор Андронаки. От этого союза на свет появился их совместный ребенок – дочь Нина.

«Первого моего мужа звали Тудор. Это молдавское имя. Он учился в Щукинском училище на втором курсе, когда мы познакомились, а я была тогда на первом. Он был старше меня лет на пять. Мы полюбили друг друга». Анна Дубровская

Как отметила звезда, у мужа всегда был акцент. Он понимал, что сможет работать только режиссером, но не актером в России. «У нас вскоре после свадьбы появился маленький ребенок. Но не было денег даже снимать жилье. Мы были незрелые в смысле понимания, что ребенок — это главное. В итоге мы не смогли сохранить нашу любовь», — сказала Дубровская.

По словам актрисы, они очень редко виделись с супругом. Тот много времени проводил на родине. «Это был гостевой брак. Мы стали жить в разных местах и разных странах. А потом у меня появился другой любимый человек, который сказал: «Мы должны быть вместе». Я поняла, что в пользу нашего брака с Тудором не говорит ничего. Мы так отдалились за эти годы. Он жил своей жизнью. Мы фактически не пересекались. Я поняла, что не за что цепляться в этих отношениях. Мы 17 лет жили, можно сказать, порознь. Когда мне было плохо, его не было рядом. Мы просто физически не были рядом. Я поняла, что пора перестать цепляться за эти чувства, которых давно нет», — заметила актриса.