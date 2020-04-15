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«Нам придется подождать несколько месяцев»: Джей Ло перенесла дату свадьбы

Певице и ее избраннику пришлось приостановить подготовку к торжеству из-за коронавируса.

«Нам придется подождать несколько месяцев»: Джей Ло перенесла дату свадьбы
Дженифер Лопес. Фото:https://www.instagram.com/jlo/

Дженифер Лопес не оставила мысли о свадьбе. Как сообщает источник издания Us Weekly, пара планирует вернуться к организации торжества, как только уйдет угроза заражения коронавирусом.

«Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на круги своя», — говорит инсайдер.

Запланированное торжество собирались отметить в Италия, но страна стала одним из опаснейших мест для посещения этой весной.

«Это может случиться в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет в отношении дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать несколько месяцев», — сказала Лопес в недавнем интервью Эллен Дедженерес.

Отметим, что Джей Ло не единственная невеста, которой в этом году придется повременить с вступлением в брак. Кэти Перри и Орландо Блум также перенесли дату торжества.

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