«Пусть дети приносят только радость»: Буйнов относится к Пугачевой, как к сестре

Народный артист России Александр Буйнов не забыл поздравить Аллу Пугачеву с 71-летием. Супруга шоумена Максима Галкина 15 апреля отмечает свой день рождения. В условиях домашней изоляции на личной страничке в Instagram музыкант обратился к имениннице, пожелав ей любви, крепкого здоровья и процветания. Ко всему прочему, артист назвал примадонну отечественной эстрады сестрой. Напомним, что сам Александр Николаевич в марте отпраздновал юбилей, ему исполнилось 70 лет.

Буйнов подметил, что Алла Борисовна стала надежной опорой для мужа. В доме певице всегда царит дружелюбная обстановка. Знаменитость любит принимать гостей. Вот уже больше пятидесяти лет Примадонна отмечает первое воскресенье весны, собирая за большим столом всю семью и близких друзей.

«С днем рождения, сестра! Будь счастлива, будь любима и главное, будь здорова! Сегодня в первый раз будем сидеть по домам и праздновать Твой День! Пусть дети всегда приносят только радость, а муж — цветы и любовь! Очень скучаем, обнимаем, берегите себя», — добавил Буйнов.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Аллу Борисовну поздравила и восьмилетняя внучка. Кристина Орбакайте вместе с Клавой записали музыкальное поздравление для именинницы. Так, старшая наследница артистки спела вживую композицию из репертуара именитой мамы — песню под названием «Звезда». Супруга бизнесмена Михаила Земцова подметила, что с нетерпением ждет того момента, когда она сможет увидеться с близкими и отпраздновать с семьей все весенние дни рождения.