«В постели с садисткой»: Богомолов отчитал Собчак за скучный сериал

Ксения Собчак показала в Сети, как она проводит поздний вечер со своим мужем Константином Богомоловым. Тут все оказалось вполне стандартным: супруги улеглись в кровать и решили посмотреть сериал.

Однако томного вечера не получилось — кино оказалось на редкость скучным и глупым. Режиссер некоторое время терпел, многозначительно глядя в сторону супруги, а потом высказал свое мнение начистоту.

«В постели с садисткой. Спасите! Пожалуйста! Спасите!» — обратился он к фолловерам, глядя в камеру.

В своем блоге Собчак объяснила, что сериал ей посоветовал кто-то из друзей. И предложила ввести административный штраф за такие вот рекомендации. Кстати, на экране угадывались кадры проекта «Колл-центр».

«Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь, и думаешь: «А кто из твоих друзей вообще мог ТАКОЕ смотреть?» С другой стороны, поржать над «точной актерской игрой», как ее описывали вполне приличные люди, тоже развлечение», — рассудила она.

К слову, сама Собчак не удержалась и посоветовала несколько толковых, на ее взгляд, кинокартин. В списке оказались «Эпидемия», «гениальная документалка» Dont fuck with cats, фильмы Гая Ричи «Джентльмены» и Роя Андресона «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», а также документальный фильм Tiger King про настоящую Америку.