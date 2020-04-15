«Очень несмелый человек»: Собчак бесцеремонно высказалась о талантах Максима Галкина

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» его ведущая высказалась о Максиме Галкине, как об артисте, ведущем и блогере. Несмотря на то что муж Пугачевой в последнее время стал попадать в интернет-тренды, Ксения Анатольевна невысокого о нем мнения.

«Честно скажу, я считаю, что он очень несмелый человек», — сказала она и привела в пример интервью Алены Шихман, назвав его «очень вылизанным».

«Не хочу обсуждать коллег, но, мне кажется, если уж ты приглашаешь такого человека, ты должен задать ему какие-то вопросы: и про перрон, на который он с Аллой Борисовной заехал, и про отказ от своего выступления в Новосибирске. Ты можешь согласиться на какие-то условия, но ты должен продвинуть свою платформу. Иначе какой смысл приглашать человека?» — высказалась Ксения.

Собеседник журналистки Александр Гудков добавил, что, глядя YouTube-шоу «Музыкалити» Максима, он не видит в глазах Галкина интереса к его гостям вроде Моргенштерна или Инстасамки.