Анджелина Джоли спрогнозировала, что пандемия вызовет волну бытового насилия

Анджелина Джоли в своем видеоинтервью журналу TIME поделилась мнением о проблемах, вызванных самоизоляцией. Видео предоставил медиапортал DailyMail со ссылкой на TIME Magazin. Актриса приняла участие в разговоре с главным хирургом Калифорнии Надин Барк Харрис. Так звезда считает, что детям по всему миру очень важно ходить в школу. Во многих семьях процветает бытовое насилие, и нет возможности его предотвратить, потому как все сейчас находятся дома.

«Изоляция жертвы от семьи и друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, означающая, что социальное дистанцирование, необходимое, чтобы остановить распространение CoViD-19, будет непреднамеренно способствовать росту психологических травм и страданий для наиболее уязвимых детей», — сказала актриса. View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial) on Mar 27, 2020 at 11:29am PDT

Джоли отметила, что очень важно не быть равнодушными друг к другу. Помощь и любовь в настоящее время крайне актуальны для людей. Оказать поддержку не так сложно, а оставаться безучастными — это преступление.

«Я думаю, очень важно, чтобы люди это услышали. Нужно любить друг друга, поддерживать друг с другом связь. Я действительно надеюсь, что люди услышат это и протянут руку помощи, уделят больше внимания тем, кому оно нужно, а не будут сидеть на месте и думать, что это не их дело», — отметила актриса. больше по теме Анджелина Джоли в приталенном пальто отвела дочку-трансгендера в кино после операции Актриса была замечена на улицах Лос-Анджелеса с наследницами.

Напомним, что актриса является послом доброй воли ОНН. Голливудская дива активно помогает людям в странах третьего мира. В ее собственной семье есть приемные дети, которых она привезла из приютов Вьетнама, Эфиопии и Камбоджи.