«Полуобморок»: Елена Воробей вспомнила свою первую встречу с Аллой Пугачевой

Знаменитая юмористка в своей карьере много раз успешно пародировала легендарную певицу.

В день рождения примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, который она отмечает 15 апреля, популярная юмористка Елена Воробей вспомнила, как впервые встретилась с певицей. По убеждению комедийной актрисы, Алла Борисовна — артистка с большой буквы и масштаб ее личности просто поражает.

«При встрече с такими необыкновенными людьми нападает немота, ломота, теряется сознание…» — объяснила Воробей порталу Teleprogramma.pro. И вспомнила: «Когда я впервые увидела Аллу Борисовну, у меня случился полуобморок. И это состояние не проходит, потому что ты уже заранее так любишь этого человека, так высоко ценишь его, что совершенно обоснованно робеешь».

Воробей призналась, что до сих пор в памяти звучат слова Пугачевой в ее адрес. Как-то однажды Примадонна назвала юмористку «глубокой артисткой с высоким потенциалом». Эта оценка для пародистки стала дополнительной поддержкой и повысила веру в свои силы.

Елена Воробей поспешила поздравить Пугачеву с днем рождения и пожелала «жизнелюбия, жизненного драйва, позитивного отношения ко всему происходящему» на долгие десятилетия.