«По-прежнему любима, нужна и незаменима»: Валерий Леонтьев трогательно поздравил Пугачеву

Певец Валерий Леонтьев в Instagram тепло и нежно поздравил свою близкую подругу Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву с днем рождения. Яркой исполнительнице 15 апреля исполнился 71 год.

«Дорогая Аллуся! Поздравляю, но не с количеством прожитых лет, а с тем, что по-прежнему любима, нужна и незаменима, за все эти годы никто и рядом не стоял! Просыпайся с удовольствием, будь отменно здорова, и живи в радости! Обнимаю, Валера». Валерий Леонтьев

Отметим, что Алла Пугачева сейчас пережидает непростые времена, связанные с пандемией, в замке телеведущего и своего супруга Максима Галкина в деревне Грязь. Она старается не выходить из дома. Звезда все свободное время проводит со своими детьми – шестилетними близнецами Лизой и Гарри.

Последний раз Алла Пугачева выступала перед публикой в ноябре 2019 года. Концерт прошел в столице Белоруссии Минске. После этого, как отмечала звезда, на сцене ее можно будет увидеть только через десять лет.