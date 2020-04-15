«Считаю, что это конец света»: Галкин в образе Задорнова описал современный мир

Юморист в очередной раз провел из дома эфир «Наша эстрада о карантине».

Максим Галкин стал регулярно проводить из собственного дома интернет-передачи под названием «Наша эстрада о карантине». В них пародист принимает образы различных известных советских юмористов и от их лица читает монологи.

Артист уже выступил в роли Михаила Жванецкого и Семена Альтова. На сей раз он решил изобразить Михаила Задорного, рассуждающего о CoViD-19.

«Много вопросов про коронавирус! Я вам так скажу: я считаю, что это конец света! Знаете, почему? Во-первых, уже появились четыре всадника Апокалипсиса. Это гречка, водка, туалетная бумага и карантин», — начал свой монолог Максим, предоставив еще несколько доказательств конца света.

Выступление Галкина его подписчики восприняли с благодарностью и интересом, написав массу восторженных комментариев. Среди почитателей его таланта оказались, кстати, такие звезды, как Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Яна Рудковская, Александр Ревва и другие. Они, наряду с другими пользователями Сети, выразили свои восторги по поводу выступления мужа Аллы Пугачевой.

Кстати, у певицы 15 апреля день рождения. И одним из первых поспешил ее поздравить бывший супруг Филипп Киркоров.