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«Я отрезала волосы из-за качества»: Евгения Медведева объяснила, почему сменила имидж

Серебряный призер Олимпиады признала, что волосы были сухие и ломкие.

«Я отрезала волосы из-за качества»: Евгения Медведева объяснила, почему сменила имидж
Медведева объяснила, почему подстриглась/http://globallookpress.com/

Неоднократная чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде Евгения Медведева во время общения со своими многочисленными подписчиками в Instagram объяснила, почему подстригла волосы. Ранее они у нее были длинными.

Некоторые пользователи были уверены, что причина в ее выступлении в ледовом шоу «Сейлор Мун». Якобы из-за длинных волос ей неудобно исполнять некоторые прыжковые элементы.

«Я отрезала волосы из-за качества. Очень сухие были и ломкие. Сейчас мои волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни».

Евгения Медведева

Напомним, что сейчас российская фигуристка находится в Японии. Она покинула Канаду, несмотря на пандемию. Звезда отмечала, что все еще рассчитывает принять участие в ледовых шоу в Стране восходящего солнца. Ситуация с распространением коронавируса в этой азиатской стране сейчас не такая плачевная, как, к примеру, в Северной Америке.

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