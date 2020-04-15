«Я отрезала волосы из-за качества»: Евгения Медведева объяснила, почему сменила имидж

Серебряный призер Олимпиады признала, что волосы были сухие и ломкие.

Неоднократная чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде Евгения Медведева во время общения со своими многочисленными подписчиками в Instagram объяснила, почему подстригла волосы. Ранее они у нее были длинными.

Из инстаграма Евгении Медведевой pic.twitter.com/XZREGEp5Op — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 14, 2020

Некоторые пользователи были уверены, что причина в ее выступлении в ледовом шоу «Сейлор Мун». Якобы из-за длинных волос ей неудобно исполнять некоторые прыжковые элементы.

«Я отрезала волосы из-за качества. Очень сухие были и ломкие. Сейчас мои волосы в самом лучшем состоянии в моей жизни». Евгения Медведева

Напомним, что сейчас российская фигуристка находится в Японии. Она покинула Канаду, несмотря на пандемию. Звезда отмечала, что все еще рассчитывает принять участие в ледовых шоу в Стране восходящего солнца. Ситуация с распространением коронавируса в этой азиатской стране сейчас не такая плачевная, как, к примеру, в Северной Америке.