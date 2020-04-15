«Без макияжа, супер»: Михалкова запечатлела себя в бане в одном полотенце

Юлия Михалкова поделилась в личном блоге фотографией, сделанной в русской бане. Девушка примерила черный купальник, лишь слегка обернувшись полотенцем. На лице звезды не оказалось ни капли макияжа.

«Режим самоизоляции меняет в нашей жизни многое. Даже традиции. И в этом есть свои неожиданные плюсы. «Чистый четверг», который в канун Пасхи мы привыкли проводить в приятных домашних хлопотах, завершающихся походом в баньку, в этом году превращается в «чистый апрель». Вместо бани, разумеется, душ. Зато уборка целый месяц кипит ежедневно: квартира на три раза моется до блеска, лишнее за дверь, нужное аккуратно на полочки. Жилье приобретает чистоту и совершенство музейного зала Третьяковки», — рассудила под снимком звезда.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» предложила видеть в этом исключительно плюсы. Ведь благодаря такой чистоплотности люди могут избавиться от лишнего и сделать шаг в новую, более светлую жизнь.

Многие почитатели ее таланта согласились с философией артистки, кроме того, поклонники оценили естественную красоту девушки.