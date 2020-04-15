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«Без макияжа, супер»: Михалкова запечатлела себя в бане в одном полотенце

Ведущая нашла в режиме изоляции свои плюсы.

«Без макияжа, супер»: Михалкова запечатлела себя в бане в одном полотенце
Юлия Михалкова. Фото https://www.instagram.com/mihalkova/

Юлия Михалкова поделилась в личном блоге фотографией, сделанной в русской бане. Девушка примерила черный купальник, лишь слегка обернувшись полотенцем. На лице звезды не оказалось ни капли макияжа.

«Режим самоизоляции меняет в нашей жизни многое. Даже традиции. И в этом есть свои неожиданные плюсы. «Чистый четверг», который в канун Пасхи мы привыкли проводить в приятных домашних хлопотах, завершающихся походом в баньку, в этом году превращается в «чистый апрель». Вместо бани, разумеется, душ. Зато уборка целый месяц кипит ежедневно: квартира на три раза моется до блеска, лишнее за дверь, нужное аккуратно на полочки. Жилье приобретает чистоту и совершенство музейного зала Третьяковки», — рассудила под снимком звезда.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» предложила видеть в этом исключительно плюсы. Ведь благодаря такой чистоплотности люди могут избавиться от лишнего и сделать шаг в новую, более светлую жизнь.

Многие почитатели ее таланта согласились с философией артистки, кроме того, поклонники оценили естественную красоту девушки.

«Вечно молодая», «Ай, какая девочка красавица», «Beatiful», «Без макияжа, супер», «Позитивчик так и исходит от вас! Умничка!» — написали в комментариях блога люди.

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