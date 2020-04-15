«Так много философии в эти дни»: муж Бабкиной напугал подписчиков снимком со свечками

Гражданский муж певицы Надежды Бабкиной, музыкант Евгений Гор, буквально свел с ума некоторых своих подписчиков в Instagram. Исполнитель разместил снимок со свечками.

«Так много философии в эти дни. Многое становится на места, многие открываются по-настоящему. Главное, с лучшей стороны. Это прекрасно! Мне лично вообще везет с людьми. Со многими далекими становлюсь гораздо ближе!»

Евгений Гор

Как отметил исполнитель, его друзья – это бесконечная энергия счастья. Он их очень сильно любит. Они, как он заметил, несут в эти дни нелегкое бремя саморазвития.

Между тем поклонники отметили, что Гор их откровенно напугал своей фотографией со свечами. Напомним, что Надежда Бабкина сейчас находится в клинике. По одним данным у нее подтвержден коронавирус. Впрочем, официально эта информация пока не подтверждена. Исполнительница не так давно вышла из комы. Ее первыми словами были: «Где я была?» Когда ей рассказали об искусственной коме, то певица произнесла: «Охренеть», после чего попросила картошки.