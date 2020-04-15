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«Все было в первый же день»: Кудрявцева вспомнила развитие отношений с Макаровым

Как отметила телеведущая, хоккеист именно тот человек, которого она искала всю жизнь.

«Все было в первый же день»: Кудрявцева вспомнила развитие отношений с Макаровым
Кудрявцева рассказала о первом интиме с мужем/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram со своей коллегой Тиной Канделаки разоткровенничалась о личных отношениях с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Ему сейчас 32 года, а звезде телевидения — 48. Впрочем, это совсем не мешает им быть вместе.

Как отметила Лера Кудрявцева, мужу не пришлось долго уговаривать ее вступить в половую связь. По ее словам, продержалась она всего восемь часов после знакомства.

«Я не шучу. Все было в первый же день. Сейчас объясню. Может, я вру, что именно восемь часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра».

Лера Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, Макаров оказался именно тем человеком, с которым она чувствует себя комфортно и в безопасности. При этом она отметила, что именно спортсмен проявил инициативу в момент знакомства. Он пригласил звезду к себе домой.

Кстати, сейчас пара находится вместе на самоизоляции. Макаров, который выступает за «Сибирь» из Новосибирска, поддерживает форму во дворе их дома. Шайбы ему помогает собирать любимая дочка Маша.

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