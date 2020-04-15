«У Аллы есть что-то от экстрасенса»: Пресняков-старший высказался о талантах Пугачевой

Музыкант Владимир Пресняков – старший заявил, что сохранил приятельские отношения с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Ей, напомним, 15 апреля исполнился 71 год.

По словам Преснякова, однажды они с другом Сашей Кальяновым решили поиграть в доме Пугачевой на бильярде. При этом сама Примадонна снимала весь процесс на камеру.

«У Аллы, кстати, есть что-то такое от экстрасенса, потому что она вдруг сказала в один из моментов: «А вот смотри, сейчас я забью шар: один полетит в левую лузу, а другой — в правую». Владимир Пресняков – старший

По словам Преснякова-старшего, он в тот момент, конечно, засомневался. Тем более, что сам он ранее играл в бильярд на деньги. Он считал, что Примадонне будет сложно забить даже один шар. Однако после удара Пугачевой оба шара оказались в лузах. На бильярдном языке такой удар называется «штаны». В тот момент они с Кальяновым переглянулись. Пугачева же просто начала дальше все снимать на камеру. Она даже не подала вида, что сотворила шедевральный удар, сообщает «МК».