«Голубки спят в одной кроватке»: Пресняков вспомнил слова Пугачевой о романе сына и Орбакайте

Музыкант Владимир Пресняков – старший вспомнил, как начинался роман его сына и певицы Кристины Орбакайте. Все началось на съемках «Огонька». Его сын делал музыкальный номер. Там же выступала и Алла Пугачева. В какой-то момент Владимир Пресняков – младший подошел к Примадонне и попросил ее, чтобы она отпустила дочь с ним на дискотеку. Она не отказала. Так постепенно он втерся в доверие к Пугачевой.

Однажды Пресняков-младший уезжал на гастроли в Харьков. Орбакайте пришла на вокзал его провожать. В какой-то момент певец затащил девушку в свой вагон. Когда об этом узнала Пугачева, то поехала на Украину на машине. Она хотела поговорить с Пресняковым.

В Харькове, как сказал Пресняков-старший, произошла немая сцена. Его сын подошел к машине с Примадонной. Та открыла окно и пристально на него посмотрела. Никто в этот момент не проронил ни слова. Примадонна закрыла окно и уехала, сообщает «МК».