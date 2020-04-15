«Вам кажется, что мы хвастаемся. Это не так!»: Пригожин не выдержал атаки хейтеров

Иосиф Пригожин и певица Валерия сообщили своим подписчикам о том, что прошли тест на коронавирус прямо из собственного автомобиля. Забор материала у пары взяли через открытое окно. Мы об этом писали ранее.

Увы, но вместо благодарности известная пара услышала в ответ целый поток негативных комментариев. Люди восприняли продемонстрированные кадры, как хвастовство и кичливость деньгами. Чету упрекнули в том, что они ездят на дорогой машине и сдают анализы по бешеной стоимости в то время, как вся остальная Россия мается взаперти в маленьких квартирах.

«Это вы… а простым людям куда бежать? Когда не будет у вас концертов год, тогда и поймете, как простые люди живут», «Для кого вы это видео выкладываете??? Для москвичей? Остальные города, наверное, не в нашей стране!!!», «А куда вы катаетесь на самоизоляции??.. Говоря вашими же словами Йосиф, «куда же, вы претесь»??», «Вот это времена! Подъехать на «Роллс-Ройсе» и довериться «Газели»!!! Куда катится мир?» — написали фолловеры Пригожина в Сети, и это одни из самых деликатных комментариев.

Продюсер не выдержал такого напора и записал ответное видео с гневной отповедью в адрес хейтеров. Музыкальный деятель удивился огромному количеству негативных посланий в его адрес. «Не понимаю, за что?» — поразился он. По словам Иосифа, он с 16 лет усиленно трудился и только примерно к 50 годам стал жить жизнью, к которой стремился всегда и целенаправленно шел. Так же могут поступить и те люди, которые критикуют его за зажиточность.