Бывший муж Пелагеи запечатлелся с новой возлюбленной в домашней обстановке

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин и его новая возлюбленная Мария Гончар, как и многие россияне в самоизоляции, со скуки стали делиться с подписчиками домашними кадрами. Так в Сети оказался уютный и практически семейный снимок хоккеиста и владелицы турфирмы.

Бизнесвумен сфотографировалась в пижаме, а спортсмен и вовсе обнаженным по пояс. Не забыла пара и про свою собачку, которая тоже пожелала быть запечатленной и попозировала перед камерой.

Судя по кадрам, можно предположить, что пара уже живет вместе. Кстати, недавно стало известно, что Телегин познакомил свою новую возлюбленную с мамой. Это произошло на одной из светских встреч, на которой пара открыто демонстрировала свою любовь друг к другу.

Напомним, Иван расстался с Пелагеей несколько месяцев назад. Практически сразу мужчина стал появляться на людях с новой девушкой. Некоторые поклонники певицы высказывают мнение, что именно она стала причиной разрыва знаменитых супругов. Сама же Пелагея старается быть деликатной и не комментировать новые отношения экс-благоверного.