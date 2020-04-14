Моложе на 40 лет: журналисты рассекретили возможного ухажера Успенской

Журналисты рассекретили возможного ухажера Любови Успенской. На днях 66-летняя исполнительница шансона призналась – она вновь влюблена. Своего нового мужчину Любовь Залмановна рассекречивать отказалась, но заявила – именно его она ждала всю свою жизнь.

Многим стало всерьез интересно – о ком ведет свои речи Успенская. За долгую жизнь артистка четырежды была замужем, но кроме прочего за ней на постоянной основе ухаживали мужчины. На дефицит внимания со стороны сильного пола артистка никогда не жаловалась, но и столь громких слов ни в чей адрес не говорила. Сейчас Успенская, скорее всего, намекает на 27-летнего грузинского певца Левана Кбилашвили. Молодого человека заметили на последнем дне рождении Успенской: тогда юноша вышел на сцену и весь вечер развлекал публику пением. Любовь мужественный поступок Левана оценила и заявила – он потрясающий мальчик, которого «нельзя выпустить из рук».

Позже именно Кбилашвили был рядом с Успенской во время скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Обвинения наследницы буквально выбили Любовь из колеи, а Леван старался сделать все, чтобы певица как можно быстрее пришла в себя и вернулась на сцену.

«Он просто окружил ее заботой, постоянно следил за ее самочувствием, за тем, чтобы она не забывала поесть. Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская не могла не с собой совладать — пропала, как девчонка», — рассказывает «Комсомольской правде» источник, близкий к Успенской.

Поговаривают, что Кбилашвили даже успел переехать к возлюбленной в особняк. Артиста видели недалеко от постройки, что позволяет говорить о том, что Леван либо живет там, либо навещает вторую половину. Сам певец свою связь пока не комментирует, но не исключено, что подтверждение появится позже.