«По техническим неполадкам»: Асмус опоздала на свой же день рождения в прямом эфире

Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» все-таки пообщалась с поклонниками в Instagram. А вот муж именинницы онлайн-вечеринку Кристины проигнорировал.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов оставил без внимания прямой эфир Кристины Асмус в Instagram. За сутки до своего дня рождения актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» сообщила поклонникам о том, что в честь своего 32-летия она намерена устроить онлайн-вечеринку. Так, обращаясь к подписчикам, возлюбленная юмориста шутила, все желающие могут присоединиться к ее прямому эфиру. Ко всему прочему, Асмус не без иронии подметила, что нет никакой нужды беспокоиться о подарках и дресс-коде.

Однако все пошло немного не по плану. Актриса опоздала на свой же день рождения в прямом эфире, столкнувшись с непредвиденными обстоятельствами.

«Технические неполадки!!» — написала в Stories именинница, успокоив поклонников.

Отметим, что компанию звездной маме составила шестилетняя Анастасия. А вот муж именинницы перед камерой так и не появился. В ходе общения с верными почитателями артистка похвасталась именинным пирогом. Десерт для возлюбленной шоумена приготовила семейная кондитерская Сергея Жукова. Сама Кристина не стала скрывать, что осталась в восторге от торта.

С 32-летием партнершу Ивана Янковского по фильму «Текст» поздравили и ее звездные коллеги, среди которых: Ольга Бузова, Марина Кравец, Елизавета Боярская и Давид Манукян. Напомним, что Кристина на домашней изоляции поэкспериментировала с внешностью. Так, возлюбленная шоумена избавилась от длинных волос. По словам Асмус, она сомневается в том, что в ближайшее время ей придет в голову мысль начать отращивать локоны, настолько ей нравится короткая стрижка.