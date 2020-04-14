«Дочь?»: Абрикосов спровоцировал вопросы у поклонников именинным видео с ребенком

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов спровоцировал у своих подписчиков многочисленные вопросы, обнародовав на личной странице именинное видео с ребенком. Во вторник, 14 апреля, мужчина разместил кадры, на которых очаровательная, улыбчивая, длинноволосая девочка задувает именинный торт. Судя по свечам на кондитерском изделии, девочке исполняется 14 лет.

«Полюшка, маленькая моя, с днем рождения», — в непривычной для себя манере написал Абрикосов-Тертишный.

Фолловеры, в свою очередь, поспешили узнать, к кому это всегда резкий и критичный мужчина питает такую нежность. Некоторые заявили, что на видео – сестра Мая. Были и другие варианты: «Это ваша дочь?», «Племянница, скорее всего», — высказывали свои соображения они. Ответ нашелся чуть позже – одна из девушек предположила, что в кадре – дочь любимой женщины Романа. «Чудесный ребенок», — сошлись во мнениях они.