«Раньше так только мне делал»: Решетова приревновала Тимати к домашним питомцам

Анастасия Решетова приревновала рэпера Тимати к домашним питомцам. Как и многие другие знаменитости, чета Юнусовых продолжает сидеть на самоизоляции и делиться подробностями семейной жизни. Так, недавно модель рассказала, что буквально на днях перестала спать с сыном и Тимати в одной кровати из соображений безопасности. Молодая мать пояснила, что малыш обязательно должен спать отдельно от родителей, но при этом чувствовать, что мама и папа всегда рядом.

Во вторник, 14 апреля, Решетова поделилась трогательным видео, на котором показала, как Тимати балуется с другим «сыночком» в кровати – котом породы каракет Салемом. В кадре рэпер со всей нежностью наглаживает питомца, а кот, в свою очередь, «мнет» хозяина лапами и громко мурчит.

«Он раньше так только мне делал», — заявила Решетова, намекая на поведение питомца.

Ранее Анастасия неоднократно отмечала – коты в их семье такие же полноправные хозяева, как и люди. Решетова спокойно подпускает домашних любимцев к маленькому Ратмиру, позволяет забавляться с игрушками мальчика и иногда разрешает нежиться на кровати главы семейства.