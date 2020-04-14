«Очень непросто»: подруга принца Гарри рассказала, как он адаптируется к жизни в Калифорнии

Принц Гарри и Меган Маркл повергли в шок всех, даже королеву Елизавету II, когда решили отказаться от королевских обязанностей и жить на две страны. До недавнего времени, никто не верил, что это произойдет. Однако супруги в последний раз в качестве королевских персон посетили Лондон и в конце марта покинули замок, где вырос сын принцессы Дианы. Первое время они наслаждались свободой в Канаде, а потом перебрались в США.

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Влюбленные покупают дом Мела Гибсона, который в свою очередь купил его у Девида Духовны, сама недвижимость находится в Калифорнии. Как оказалось, принц Гарри недавно пообщался по видеосвязи со своей подругой Джейн Гудолл, писательницей и исследовательницей шимпанзе. Во время радиоинтервью девушка раскрыла подробности разговора с принцем. Он поведал ей, как адаптируется к новой жизни в США.

«Сейчас мне очень непросто, жизнь определенно испытывает меня на прочность», — признался супруг Меган Маркл.

Джейн год назад познакомилась с избранницей Гарри. Она также была одной из первых, кого пара пустила в свой дом в Виндзоре Тогда девушка подержала на руках маленького сына супругов Арчи. По словам Гуддол, принц любит охоту, но скорее всего скоро откажется от этого увлечения. «Он не осмеливается ни в чем перечить своей супруге Меган», — призналась она в эфире радио, пишет Elle.

Напомним, что многие обвиняют Маркл в том, что она отдалила своего мужа от семьи. Девушка в одночасье из любимицы британцев превратилась во врага. Пока супруги предпочитают наслаждаться свободой и почти не появляются на публике.