«Красота — это семейное»: сестра Жанны Фриске сверкнула пышной грудью в пляжном образе

Жанна Фриске была популярной певицей. Когда девушка узнала, что больна раком, то почти вся страна хотела ей помочь. Однако побороть недуг она не смогла. Артистка ушла из жизни летом 2015 года. До сих пор родные с грустью пытаются принять утрату. У Жанны есть родная сестра Наталья, которая тоже одно время пела в «Блестящих», но в итоге отказалась от карьеры певицы. Девушка работает в салоне красоты на окраине Москвы, а до этого держала кафе на Шри-Ланке.

Не так давно Наталья вернулась домой, но продолжает публиковать снимки из отпуска. Она признавалась, что скучает по времени, когда находилась на солнечном острове. Теперь девушке приходится находить себе занятия в самоизоляции. Но она решила подразнить поклонников провокационным кадром. На нем сестра Фриске позирует в мини-шортах и бирюзовом купальнике. Наряд подчеркнул загорелую фигуру девушки, и в особенности ее пышный бюст.

«Bcе, чтo пpoиcхoдит в нacтоящий мoмент — неoбxoдимo. Пpocто дoвеpьcя Bcеленнoй», — написала она.

Поклонники были поражены дерзким образом. Многие восхитились природной красотой Натальи. «Такую шикарную женщину нужно в картинах рисовать», «Натурэль….», «Солнечная», «Красота — это семейное. Все в вашей семье красивые», «Фигура бомбическая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что некоторое время назад сестра Жанны призналась, что рассталась с мужем. Подробностей семейного конфликта она рассказывать не стала.