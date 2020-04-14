«Откупился»: Гуф перевел 100 тысяч рублей в приют после скандала с дракой собак

Добрый жест рэпер решил сделать после того, как побеседовал с сотрудниками полиции по поводу написанных на него заявлений.

Рэпер Гуф пожертвовал в приют для собак 100 тысяч рублей после того, как стал участником скандала. Напомним, буквально две недели назад поступок Алексея Долматова не обсуждал только неравнодушный: после вечерней попойки рэпер вышел на улицу, чтобы выгулять свою немецкую овчарку. В какой-то момент из-за угла выбежали две хозяйские собаки. Долматов, не разбираясь в ситуации, спустил на чужих питомцев своего любимца, а драку заснял и выложил у себя в Instagram.

Поведение музыканта не понравилось подписчикам Гуфа. Они написали в полицию свыше тысячи заявлений с требованием привлечь Долматова к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Сразу после этого сотрудники правоохранительных органов вызвали Алексея в кабинет, где провели с ним профилактическую беседу.

Позже в «прямом эфире» Гуф заявил – он сдержал данное ранее обещание и раскошелился, отправив деньги нуждающимся животным в Новосибирск.

«Я обещал, что помогу собакам. Мы увидели новость. Короче, в Новосибирске есть приют «Верный друг», у него осталось корма собакам на пару дней. Я отправил туда сто тысяч рублей», — похвалился он.

Далеко не все посчитали поступок Долматова чистосердечным. «Откупился», «Если бы не полиция, вряд ли бы задумался», «Гуф, хватит врать. Животных ты не любишь. Показал свое лицо», — писали они ему.