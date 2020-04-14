Настя Ивлеева заявила, что не будет «дристать» подробностями личной жизни

Настя Ивлеева прославилась благодаря передаче «Орел и Решка». Однако она давно не ведет это шоу. Девушка продолжила реализовывать себя на пространстве Интернета и стала успешным блогером. Она часто меняет имидж и придумывает каверзные задания для гостей своего YouTube-шоу AgentShow. Также год назад Ивлеева вышла замуж за популярного поп-исполнителя с провокационной внешностью — рэпера Элджея (Алексей Узенюк).

Девушка зачастую выведывает подробности личной жизни у героев своей передачи. А сама даже не публикует фото с возлюбленным. Увидеть снимок с Элджеем в ее аккаунте большая редкость, особенно в последнее время. Поклонники даже стали подозревать, что пара тайно распалась.

«Вот они реалии современного мира: если ты не публикуешь фотографии с мужем, значит, развелась. Я не из тех, кто будет дристать подробностями о личной жизни в Instagram, а потом дристать о том, что она рушится. У меня с этим все строго», — эмоционально высказалась Настя в соцсети.

По мнению ведущей, медийным персонам не стоит привлекать чрезмерное внимание публики к личной жизни. Девушка не скрывает, что счастлива со своим избранником. Он осыпает ее подарками и поддерживает во всем. Также Ивлееву выводят из себя вопросы о детях. Она считает их бестактными.