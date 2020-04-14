Алые розы и нежные тюльпаны: отметившая 45-летие Навка похвасталась букетами

Отметившая 13 апреля день рождения Татьяна Навка похвасталась обилием подаренных ей букетов. Накануне прославленной спортсменке исполнилось 45. Изначально Татьяна планировала закатить шикарную вечеринку и пригласить на нее всех друзей, однако коронавирус внес свои коррективы, поэтому фигуристка предпочла остаться дома и отметить день рождения в кругу супруга, детей и родителей.

Товарищи Татьяны, впрочем, решили не оставлять близкого человека без внимания и заказали имениннице цветы. Одним из самых красивых стал букет, отправленный Жасмин через курьера: в розовой шляпной коробке ютились нежнейшие белые и розовые розы, а также светлые тюльпаны в тон упаковке. Получила также Навка воистину огромный букет красных и желтых двухметровых роз, корзинку-ассорти с васильками и розами, а также пионы. Последние, как призналась сама женщина, являются ее любимыми цветами.

Навка поспешила поблагодарить всех за поздравления и презенты. Жасмин за столь нежный букет удостоилась отдельной похвалы.

«Спасибо, моя дорогая», — написала Татьяна.

За весь день Навка получила несколько десятков трогательных сообщений от публичных людей. Не забыл поздравить бывшую жену и тренер Александр Жулин. Он пожелал Татьяне сбычи всех мечт, а Навка сдержанно поблагодарила некогда любимого человека в Instagram.