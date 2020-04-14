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Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов преобразился до неузнаваемости

Актер, который давно полюбился зрителям, резко постарел.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов преобразился до неузнаваемости
Виктор Логинов. фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"

Сериал «Счастливы вместе» шесть лет радовал зрителей, а герои проекта были частью жизни Россиян. Дашу Букину сыграла Наталья Бочкарева. Не так давно актриса похудела и оказалась в центре скандала после того, как ее задержала полиция. А ее мужа в сериале сыграл Виктор Логинов. Но для многих он до сих пор остается Геной Букиным. Уроженец Кемерово в настоящей жизни был и экскурсоводом, диджеем и даже шахтером. А ради съемок в сериала он сменил имидж: отстриг длинные волосы и вытащил серьгу из уха.

Но теперь при встрече узнать Виктора очень сложно. Артист изменился до неузнаваемости за минувшие годы. 45-летний мужчина постарел и отрастил бороду. Ко всему прочему, он похудел. На новых фото признать Логинова можно с трудом, даже если он без очков. Поклонники по разному реагируют на такое преображение. «Какой восхитительный мужчина», «Сбривай эту щетку», «Побудьте еще раз Геной Букиным», «Вас едва узнала», — пишут пользователи Сети.

Сам актер хочет уйти от роли продавца обуви. Он старается развиваться и идти дальше по карьерной лестнице. Но сериал кардинально изменил его жизнь. На съемках он встретил Ольгу, ассистентку режиссера. Девушка стала его третьей женой и подарила двоих детей: Сашу и Ваню. Логинов давно стал многодетным папой. У него также есть приемный сын и родная дочь от первого брака, а еще сын — от второй жены.

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