«Она не хочет замуж»: таролог Кинжинов уверен, что Боня скрывает от всех нового мужчину

Виктория Боня скрывает от общественности нового мужчину. Об этом журналистам портала Teleprogramma.pro с уверенностью заявил бронзовый призер 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов. Таролог признался: Боня является для него одной из самых любимых знаменитостей, поэтому о ней и о ее личной жизни он знает без преувеличения все.

Сейчас у Бони налаживается личная жизнь. Мужчину Виктория встретила за рубежом, где и проживает в последнее время. Судя по всему, между молодыми людьми все серьезно, но насколько — покажет лишь время.

«Он не русский, но россиянин. Расклад карт говорит, что в ближайшее время заключения брака у Виктории не предвидится. Причем, в данный момент ей самой этого не нужно, она этого не хочет. Спустя время ситуация может поменяться. Сейчас Вика занята различными проектами, работой. У девушки пошла вторая волна популярности, поэтому дела семейные в данный момент времени для нее на втором плане», — рассказал он.

Отметим, что Вика в последнее время действительно старается скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Относительно недавно Боня побывала на дне рождения бывшего возлюбленного — Алекса Смерфита. С тех пор о мужчинах Вики информации больше не поступало.