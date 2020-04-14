«Женя пластичней Яны»: Рудковская в пижаме и на коньках станцевала с мужем под хит Little Big

Яна Рудковская уже почти месяц находится на карантине. В марте она две недели провела дома после поездки в Париж. Теперь, как и все граждане Москвы, она соблюдает самоизоляцию. Вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей продюсер коротает дни в загородном особняке. Светская львица первое время проводила онлайн-экскурсии по своей гардеробной. Теперь она все чаще хвастается завтраками и снимает забавные ролики с близкими.

Недавно Яна показала, как проходят ее недели в исключительно домашней обстановке. Продюсер намекнула, что муж постоянно играет в приставку, а она вынуждена искать себе занятия. На самом деле, Плющенко каждый день тренирует сына. Новым роликом светская львица решила повеселить поклонников. Она в шелковой пижаме Louis Vuitton и на коньках станцевала с сыном и мужем под хит Little Big. Все они предстали в монохромных образах.

«Uno семьи фигуристов на карантине… Шла какая-то там неделя самоизоляции…» — написала Рудковская.

Одни поклонники стали разглядывать ноги блондинки в мини-шортах, другие оценили креативный танец звездной семьи. «Женя пластичнее, чем вы, Яночка. Гномика наверное заставили», «Сын — главный фигурист!!! На заднем плане», «Евгений, на вас можно смотреть бесконечно», «Вы просто крутые», «Евгений невероятно двигается», — прокомментировали пост подписчики. К слову, на карантине Рудковская стала реже пользоваться косметикой и долгое время ходила без укладки. А ее коллекции брендовых пижам может позавидовать любая модница.