Мэттью Макконахи в образе ковбоя объявил войну коронавирусу

Актер Мэттью Макконахи продолжает бороться с эпидемией коронавируса и помогать людям всеми доступными ему средствами. Артист уже выступил перед студентами на онлайн-конференции и сыграл в лото с жильцами дома престарелых. Теперь настало время нанести сокрушительный удар по самой болезни. В своем личном Instagram-аккаунте, а также в Twitter актер продемонстрировал, как сделать защитную маску, имея под рукой лишь бандану, пару резинок и фильтр для кофе. Для жителей России такой метод вряд ли будет полезным, ведь вряд ли у вас под рукой есть бандана, верно? Но в целом начинание хорошее и на создание какой-никакой защиты от коронавируса уходит не более пары минут.

Причем Макконахи не просто провел скучный инструктаж, а проявил себя как актер в роли охотника за головами с Дикого Запада по имени Бобби Бандито, а коронавирус выступил в роли злодея. Мэттью бросил вызов своим подписчикам и попросил их продемонстрировать, какую маску из подручных средств смогут сделать они? Так что если есть желание доказать превосходство именно вашей маски, выкладывайте свою работу с хэштегом #bobbybandito, и, возможно, актер заметит именно вас.