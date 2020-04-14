«Любительница блинчиков»: Ольга Ушакова рассказала о характере двухлетней дочери

Ведущая «Доброго утра» с успехом воспитывает четырех детей и не забывает делиться их достижениями в Instagram.

Ведущая «Доброго утра» на Первом Ольга Ушакова рассказала о характере двухлетней дочери. Третья наследница Ольги и ее супруга – ресторатора Адама Карима появилась на свет два года назад. Несмотря на небольшой возраст, малышка старается помогать маме по дому, а также наравне со старшими нянчится с младшей сестричкой Беллой.

Сама Ольга отмечает – иногда ей кажется, что она и супруг украли Машу у кого-то, ведь визуально девочка практически не похожа на своих темноволосых родителей. Однако малышка унаследовала многие материнские черты, что бесконечно умиляет Ушакову.

«Она-наша! Наша уже два года. Неугомонная и упрямая, как папа, жизнерадостная и чувствительная, как мама. Смешная, шумная, всеобщая любимица и любительница блинчиков, песен и плясок — ураган по имени Мария!» — с трепетом написала Ольга.

Фолловеры поспешили отметить – маленькая Маша растет настоящей красавицей. Некоторые по-доброму завидуют царящей в семье идиллии. «Какие вы все чудесные!», «С днем рождения Машеньку», «Папина доча, но светлая», «Чудо как хороша! Поздравляем именинницу и родителей», — написали они.