«Облает — мало не покажется»: Анфиса Чехова пожаловалась на «личного тренера»

Телеведущая показала, как проходят ее тренировки под наблюдением бульдога по кличке Картошка.

В непростой период самоизоляции знаменитая телеведущая Анфиса Чехова не унывает. Звезда старается регулярно тренироваться даже в домашних условиях, тем более что у нее есть свой персональный «тренер» — французский бульдог Картошка. Артистка показала, как проходят ее занятия, а также пожаловалась на строгость своего «наставника»:

«Громкий у меня Тренер, — написала Чехова. И добавила: «Чуть что не так, облает — мало не покажется. Картошка Соломоновна Чехова на работе просто зверь».

На видео Чехова показала, как выполняет упражнения, а Картошка бегает вокруг и лает на хозяйку. По всей видимости, зверь и правда – очень строгий наставник, который не допустит халтуры у подопечной.

Свои домашние тренировки показала на днях и телеведущая Оксана Федорова. Она поделилась видео, в котором она сама, ее дети и супруг активно тренируются в семейном кругу.