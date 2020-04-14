«Девочку было бы неплохо»: Айза задумалась о рождении третьего ребенка

Айза Анохина вслед за Светланой Лободой задумалась о рождении третьего ребенка. На данный момент 35-летняя блогер воспитывает двух сыновей – Сэми (мальчик родился в браке Айзы с рэпером Гуфом) и Элвиса (сын профессионального серфера Дмитрия Анохина). Недавно Анохина на эмоциях заявила, что готова отдать детей в «любые руки», поскольку те разгромили ее квартиру. Сейчас же девушка немного успокоилась и решила, что стать многодетной матерью не такая уж плохая идея.

В «прямом эфире» во вторник, 14 апреля, Айза рассказала, что не раз задумывалась о рождении девочки. Впрочем, в воспитании мальчиков Анохина видит больше плюсов – они, по уверениям блогера, намного более нежные, чем девочки.

«Я надеюсь успеть еще родить ребенка. Девочку. Девочку было бы неплохо. С мальчиками все другое. Мальчики настолько нежные… Они намного нежнее девочек. Все мои подруги, у которых сначала рождались девочки, а потом мальчики, растворялись в них. Они мне рассказывали, что главная прелесть быть мамой мальчика в том, что последние долго маленькие, ты им постоянно нужен, а девочки быстро вырастают», — порассуждала она.

Ранее о желании стать матерью в третий раз рассказала Светлана Лобода. В отличие от Айзы, певица уже воспитывает двоих дочерей и задумывается о рождении мальчика. Кто станет отцом ребенка, пока остается загадкой.