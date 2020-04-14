«Восторженный взгляд и текущие слюни»: Пригожин восхитился формами Валерии в подушке

Недавно отметивший день рождения продюсер Иосиф Пригожин восхитился голыми формами Валерии, которая та кокетливо прикрыла подушкой. 51-летняя певица вслед за многими коллегами по шоу-бизнесу решила поучаствовать в #pillowchallenge, а результатом поделилась на личной странице в Instagram. Подписчики поспешили отметить стройные ноги артистки и подчеркнули – выглядит Валерия на самом деле восхитительно.

Под большим впечатлением остался супруг певицы Иосиф Пригожин. Влюбленные делят крышу над головой вот уже 10 лет, но продюсер каждый раз восхищается своей второй половинкой как в первый.

«Я сначала не понял, что это. А потом смотрю — идет мимо меня красотка с подушкой. Я, к сожалению, был на конференц-связи с одним из телеканалов, и смог только восторженным взглядом посмотреть и текущей слюной оценить», — высказался он.

Поспешили присоединиться к комплиментам Оскар Кучера, Алсу и Елена Валюшкина. Последняя, к слову, также приняла участие во флешмобе, но вместо подушки закуталась в одеяло и подвязалась наволочкой.