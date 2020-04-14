«Дана взялась за старое»: таролог Кинжинов призвал переживать за состояние Борисовой

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов призвал поклонников переживать за здоровье Даны Борисовой. В разговоре с журналистом портала Teleprogramma.pro таролог пояснил, что в последнее время телеведущая вновь стала демонстрировать странное поведение в социальных сетях: неоднократно она появлялась в «прямых эфирах» практически голышом, демонстрируя грудь, озвучивала несвязные вещи и в целом вела себя непривычно.

Кинжинов подтвердил – проблемы с запрещенными веществами у Борисовой начались вновь. Сейчас Дане, как и Джигану, срочно требуется помощь специалистов. Оттягивать с обращением к врачам провидец не советует, поскольку ситуация может усугубиться.

«С сожалением могу сказать, что Дана взялась за старое – алкоголь, наркотики. Некоторое время назад девушке удалось побороть пристрастие к пагубным привычкам, она прошла курс реабилитации. Но тяга к препаратам оказалась сильнее. Что касается личной жизни девушки, то в ближайшем будущем я не вижу в ее жизни сколько-нибудь серьезных отношений. Есть несколько мимолетных связей, но все это несерьезно и легкомысленно», — растолковал он свои соображения.