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«Я родила в 18»: Кудрявцева сообщила, что ее старшему сыну уже 30 лет

Жан Ленюк отмечает юбилей 14 апреля.

«Я родила в 18»: Кудрявцева сообщила, что ее старшему сыну уже 30 лет
Телеведущая Лера Кудрявцева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В интервью Леры Кудрявцевой Тине Канделаки, которое состоялось накануне в онлайн-эфире одной из соцсетей, знаменитая блондинка сообщила: ее сыну Жану 14 апреля исполняется 30 лет. Собеседница оказалась шокирована этой новостью, но Кудрявцева объяснила:

«Я родила в 18, мне исполнилось 19 через сколько то», — подчеркнула Кудрявцева и будто сама не поверила своим словам: «30 лет, Тина, моему сыну!»

Тина Канделаки и Лера Кудрявцева
Тина Канделаки и Лера Кудрявцева. Скриншот Instagram.com/tina_kandelaki

Старший наследник Кудрявцевой — абсолютно непубличный человек и редко появляется с мамой в свете. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» отметила, что является бабушкой уже два года. Ее внук на три месяца старшей ее же маленькой дочери Маши.

Напомним, сын Жан появился у Кудрявцевой в первом браке с музыкантом Сергеем Ленюком. Второго ребенка – дочку Машу – телеведущая родила в супружестве с хоккеистом Игорем Макаровым. Сейчас малышке чуть больше полутора лет, и мама в ней души не чает, регулярно публикуя фото и видео с Машенькой в главной роли.

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