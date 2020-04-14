«Я родила в 18»: Кудрявцева сообщила, что ее старшему сыну уже 30 лет

В интервью Леры Кудрявцевой Тине Канделаки, которое состоялось накануне в онлайн-эфире одной из соцсетей, знаменитая блондинка сообщила: ее сыну Жану 14 апреля исполняется 30 лет. Собеседница оказалась шокирована этой новостью, но Кудрявцева объяснила:

«Я родила в 18, мне исполнилось 19 через сколько то», — подчеркнула Кудрявцева и будто сама не поверила своим словам: «30 лет, Тина, моему сыну!»

Старший наследник Кудрявцевой — абсолютно непубличный человек и редко появляется с мамой в свете. Ведущая ток-шоу «Секрет на миллион» отметила, что является бабушкой уже два года. Ее внук на три месяца старшей ее же маленькой дочери Маши.

Напомним, сын Жан появился у Кудрявцевой в первом браке с музыкантом Сергеем Ленюком. Второго ребенка – дочку Машу – телеведущая родила в супружестве с хоккеистом Игорем Макаровым. Сейчас малышке чуть больше полутора лет, и мама в ней души не чает, регулярно публикуя фото и видео с Машенькой в главной роли.