«Отдай соседу то, отчего уже завтра тебе может быть плохо»: Лолита запустила новый флешмоб

Певица Лолита Милявская в Instagram запустила новый флешмоб. Звезда, как и многие представители шоу-бизнеса, сейчас находится на самоизоляции в своем доме. Ей, судя по всему, взгрустнулось на карантине, и она решила немного позабавить пользователей в Сети.

«Сейчас модно запускать флешмобы. Чужие повторять вроде как совсем неинтересно, поэтому объявляю свой флешмоб. Отдай соседу сегодня то, отчего завтра уже тебе может быть плохо». Лолита

При этом неким соседям исполнительница решила передать недоеденный тортик и недопитый алкоголь.

«Аккуратно все заворачиваю. Пусть вам будет хорошо. Вот таков мой флешмоб. Всем хорошего настроения», — заявила звездная исполнительница.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса певица до сих пор не может развестись со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Судя по всему, до лета звезда будет находиться в статусе замужней женщины.