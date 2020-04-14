«Пусть каждая мечта исполнится»: Охлобыстин нежно поздравил Асмус с 32-летием

53-летний Иван Охлобыстин душевно поздравил партнершу по «Интернам» Кристину Асмус и признался ей в любви. За время съемок (длились они в течение 6 лет) Охлобыстин и Асмус успели сблизиться. После скандала с участием Асмус и Янковского Охлобыстин был первым, кто вступился за актрису. Тогда Иван заявил, что никогда не будет критиковать Кристину, потому что она «входит в самый ближний круг его общения». «Я всегда буду защищать и беречь Кристину, права она или нет», — подчеркивал он.

В день 32-летия Асмус Охлобыстин поспешил трогательно поздравить подругу. Иван разместил фото, на котором актриса предстала в голубом пальто на голое тело.

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«С днем рождения мой нежный, верный друг! Я люблю тебя! Пусть каждая твоя мечта исполнится!» — высказался он.

Тем временем, Кристина уже пообещала ответить всем на поступающие сообщения немного позже. Сейчас Асмус готовится к празднованию 32-летия. Артистка даже приготовила для своей аудитории специальные приглашения на торжество.