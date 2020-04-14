«Даже мне стало обидно!»: Кожевникова поддержала Муцениеце после скандала

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе почти девять лет. В феврале этого года супруги объявили о расставании. По словам актрисы, она больше не хочет спасать свой брак. При этом экс-влюбленные попробовали остаться друзьями.

Правда, спустя два месяца между ними произошел конфликт. Павел в нетрезвом состоянии поднял руку на супругу и выгнал ее из дома с детьми. Позже она вышла на связь уже из своей квартиры. Девушка заверила, что не хочет становится врагом мужа и надеется, что его внутреннее состояние придет в норму.

Супругам предстоит поделить имущество и оформить развод. А так как у них двое несовершеннолетних детей, то им придется также решить, кто станет опекуном наследником. Пока Муцениеце старается жить обычной жизнью. Она играет с сыном и дочкой, а также балует их домашней едой в самоизоляции. В непростой ситуации ее решила поддержать Мария Кожевникова, которой довелось однажды провести отпуск с Агатой и Павлом.

«Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе встречались на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате, и Павлу. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама, и папа! Агаточка, мы с тобой! P.S. И пускай на этой фотке мы, конечно, не красотки, но зато счастливые», — высказалась артистка.

Муцениеце поблагодарила подругу. Она отметила, что любая поддержка вдохновляет и окрыляет. «Я рада, что все идет хорошо», – добавила девушка. Многие поклонники тоже написали теплые слова актрисе. Хотя некоторые посчитали, что Агате не стоит поливать грязью отца своих детей.