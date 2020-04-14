«Даже мне стало обидно!»: Кожевникова поддержала Муцениеце после скандала

Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили вместе почти девять лет. В феврале этого года супруги объявили о расставании. По словам актрисы, она больше не хочет спасать свой брак. При этом экс-влюбленные попробовали остаться друзьями.
Правда, спустя два месяца между ними произошел конфликт. Павел в нетрезвом состоянии поднял руку на супругу и выгнал ее из дома с детьми. Позже она вышла на связь уже из своей квартиры. Девушка заверила, что не хочет становится врагом мужа и надеется, что его внутреннее состояние придет в норму.
Супругам предстоит поделить имущество и оформить развод. А так как у них двое несовершеннолетних детей, то им придется также решить, кто станет опекуном наследником. Пока Муцениеце старается жить обычной жизнью. Она играет с сыном и дочкой, а также балует их домашней едой в самоизоляции. В непростой ситуации ее решила поддержать Мария Кожевникова, которой довелось однажды провести отпуск с Агатой и Павлом.
«Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе встречались на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате, и Павлу. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама, и папа! Агаточка, мы с тобой! P.S. И пускай на этой фотке мы, конечно, не красотки, но зато счастливые», — высказалась артистка.
Муцениеце поблагодарила подругу. Она отметила, что любая поддержка вдохновляет и окрыляет. «Я рада, что все идет хорошо», – добавила девушка. Многие поклонники тоже написали теплые слова актрисе. Хотя некоторые посчитали, что Агате не стоит поливать грязью отца своих детей.
«Я бы поступила так же, как она! Вы не знаете, что было до, поэтому не можете даже писать, что она сделала не так. Дай бог, никогда не оказаться в такой ситуации», — заступилась за девушку Кожевникова.