Мать Тимати осудила людей за слабоволие в период самоизоляции

Симона Юнусова прославилась оригинальными методами воспитания внучки, а также вдохновляющими историями и мудрыми суждениями о жизни, которыми она делится в Instagram. На этот раз одна из самых популярных бабушек России довольно резко высказалась о людях, которые постоянно жалуются на самоизоляцию. Женщина привела в пример трагическую историю легендарной художницы Фриды Кало.

«Фрида Кало в 18 лет попала в чудовищную аварию. Она получила массу увечий: тройной перелом позвоночника, тройной перелом таза, одиннадцать переломов костей правой ноги, раздробленная стопа, переломы ключиц и ребер. Помимо всего, Фрида оказалась буквально нанизанной на железные перила, которые пропороли ей живот и матку. Была вынуждена год пролежать в кровати», — написала Юнусова. View this post on Instagram A post shared by Simona Chernomorskaya (@simona280) on Apr 14, 2020 at 12:54am PDT

Мама Тимати сравнила год реабилитации в больничной палате с карантином, который весь мир переживает уже несколько месяцев. По ее мнению, сидеть дома не сложно и даже кайфово, ведь всегда работает интернет, есть книги, фильмы, а главное можно провести это время с родными и близкими. Звездная бабушка эффектно намекнула, что нужно набраться терпения.

«С другой стороны, если сложно и грустно, то правильно ли обесценивать эти эмоции. Их важно проговорить», «Сравнивать себя с фатальными случаями совсем не хочется», «Симона, это у вас есть вкусная еда, а половина страны выживает», — не согласились подписчики.

Каждый судит о ситуации с позиции собственного жизненного опыта. Для примирения с самоизоляцией многих людей, Симоне явно придется написать еще много вдохновляющих историй в своем инстаграме.