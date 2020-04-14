«У нас с Давидом будет ребенок!»: Бузова шокировала своих подписчиков

Певица Ольга Бузова решила окончательно шокировать своих поклонников новым постом в личном аккаунте в Instagram. Звезда объявила о том, что у нее с ее возлюбленным и женихом Давидом Манукяном будет ребенок.

«У нас с Давидом будет ребенок!» — с этих слов начала свой пост Бузова.

Правда, дальше армию поклонников звезды ждало небольшое разочарование, ведь ребенок появится не в ближайшие девять месяцев, а несколько позже. Однако Бузова и Дава уже примерно предполагают, как будет выглядеть наследница престола российского Instagram. Певица показала фотографию девочки и уверила, что современные технологии позволили ей довольно точно предсказать образ своего будущего ребенка.

Подписчики Ольги однако решили не дочитывать пост звезды до конца и просто принялись поздравлять свою любимую певицу со скорым пополнением семейства.