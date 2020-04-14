Из футболиста в музыканты: Кержаков начал копировать обложки музыкальных альбомов

Спортсмен вместе с членами своей семьи успешно воссоздал легендарные проекты групп The Beatles, Queen и Oasis.

Режим самоизоляции здорово поменял привычный быт многих жителей России. Вот и футболист Александр Кержаков вынужден перестраиваться, чтобы не скучать на карантине. Спортсмен придумал довольно интересное решение, вместе со своей семьей он воссоздает обложки музыкальных альбомов легендарных групп, надо признать, получается довольно неплохо.

Вот альбом Abbey Road легендарного коллектива The Beatles.

А это Queen II, не менее популярной группы Queen.

Еще одна порция музыкальных британцев, Definitely Maybe от группы Oasis.

Поклонники футболиста в комментариях отмечают, что это один из лучших челленджей, придуманных за время эпидемии коронавируса.