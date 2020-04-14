Шестилетние двойняшки Пугачевой убрали сухую листву у дома

Максим Галкин и Алла Пугачева с ранних лет приучают Лизу и Гарри к труду, привлекая шестилетних двойняшек к импровизированным субботникам. Так, один их уикендов дети шоумена провели за уборкой сухой листвы на придомовом участке.

Специального для этого ведущий программы «Лучше всех!» выдал наследникам садовый пылесос. Таким образом, отправившись на утреннюю прогулку, наследники примадонны отечественного шоу-бизнеса провели время с пользой. А всем процессом руководил глава семейства.

«Вот они, раздуватели сухой листвы», — подшутил над двойняшками Максим.

К слову, ранее шоумен делился в Instagram свежим видеороликом с участием Гарри и Лизы. Тогда дети Аллы Борисовны, вооружившись вениками, наводили чистоту в особняке. Дочка Примадонны позаботилась о том, чтобы в доме не осталась ни пылинки. В то время как ее братик подметал полы. Примечательно, что именитая мама двойняшек осталась довольна тем, с какой ответственностью их с Максимом дети подошли к уборке. Алла Борисовна поспешила позвать малышей к столу, подметив, что обед уже давно готов. Однако Лиза наотрез отказалась есть до того момента, пока она не примет ванну и не сменит одежду после генеральной уборки.