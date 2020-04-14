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Трехлетний сын Собчак блеснул знаниями по астрономии на английском языке

Ранее маленький Платон демонстрировал способность читать и талант к пению.

Трехлетний сын Собчак блеснул знаниями по астрономии на английском языке
Ксения Собчак. Фото: Global look press

Ксения Собчак устроила своему 3-летнему сыну урок астрономии на английском. Выяснилось, что Платон умеет читать на иностранном и неплохо ориентируется в планетах.

Ранее стало известно, что маленький дошколенок вполне сносно читает. Кроме того, отлично поет и вполне артистичен. Но оказалось, что это только начало.

Игра Собчак с сыном. Фото
Игра Собчак с сыном. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

На самом деле мальчик не просто читает и весьма эрудирован — он легко ориентируется в планетах и может с легкостью прочесть их названия даже на английском языке. В stories Instagram телеведущая выложила видео, на котором играет с малышом.

Светская львица вылепила из пластилина нечто вроде космического пространства, изобразив Солнечную систему, обозначив планеты табличками. Ребенок не только ловко показал, где какая планета находится, но и назвал их на английском языке.

Игра Собчак с сыном. Фото
Игра Собчак с сыном. Фото https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

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