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«Умной и глубокой Дакоты не будет»: певица снесла камеру в попытках записать видео для TikTok

Первый блин Риты Дакоты в новой соцсети оказался большим комом.

«Умной и глубокой Дакоты не будет»: певица снесла камеру в попытках записать видео для TikTok
Певица Дакота. Фото: Инстаграм

Певица Рита Дакота порадовала своих подписчиков в Instagram новым креативным видеороликом. Звезда решила наконец-то открыть для себя мир TikTok. Вот только пока что она не особо разбирается, что там нужно делать и как там вообще жить.

В новом видеоклипе под стрекот сверчков Дакота всем своим видом показывает, что понятия не имеет, зачем ей вообще TikTok и что в нем нужно делать. В процессе съемок звезде даже удалось потерять равновесие и впечататься в стену, а выполняя модные движения руками, Рита снесла камеру — на этом ее первый ролик и закончился.

«Завела аккаунт в Tik-Tok. А как ваш карантин? Предупреждаю, там «умной и глубокой Дакоты» не будет», — сразу расставила точки над «i»  исполнительница.

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