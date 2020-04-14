«Умной и глубокой Дакоты не будет»: певица снесла камеру в попытках записать видео для TikTok

Певица Рита Дакота порадовала своих подписчиков в Instagram новым креативным видеороликом. Звезда решила наконец-то открыть для себя мир TikTok. Вот только пока что она не особо разбирается, что там нужно делать и как там вообще жить.
В новом видеоклипе под стрекот сверчков Дакота всем своим видом показывает, что понятия не имеет, зачем ей вообще TikTok и что в нем нужно делать. В процессе съемок звезде даже удалось потерять равновесие и впечататься в стену, а выполняя модные движения руками, Рита снесла камеру — на этом ее первый ролик и закончился.
«Завела аккаунт в Tik-Tok. А как ваш карантин? Предупреждаю, там «умной и глубокой Дакоты» не будет», — сразу расставила точки над «i» исполнительница.