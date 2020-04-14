Михалкова рассказала, какой фильм с ее участием больше всего нравится их с Резо детям

Так, восьмилетняя Нина и шестилетний Ваня в восторге от ленты «Президент и его внучка».

В браке с Резо Гигинеишвили наследница именитой фамилии обзавелась двумя детьми. В мае 2011 года Надежда Михалкова родила своего первенца — дочку Нину. Девочке исполнится девять лет. Спустя два года, в семье появился еще один ребенок — актриса подарила режиссеру долгожданного сына Ваню.

В одном из недавних интервью бывший зять Никиты Сергеевича заверил, что довольно часто видится с отпрысками и даже берет сына и дочь на съемочную площадку. Нине нравится проводить время в костюмерном цехе, а Ваня каждую свободную минутку проводит с операторами.

Экс-возлюбленный Михалковой не скрывает: для него счастье — наблюдать, как их с Надеждой дети принимают участие в создании чего-то нового, учатся дружить со старшими, выполняют все необходимые поручения, привыкают к съемочному процессу по ту сторону камеры, постигают все азы этой сложной профессии.

Говоря о воспитании наследников, дочка Никиты Сергеевича подметила, что она не запрещает Ване и Нине смотреть фильмы с ее участием. Больше всего детям Надежды нравится лента Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка», пишет peopletalk.ru.

В этой картине, будучи еще одиннадцатилетней девочкой, Михалкова снялась вместе с ныне покойным Олегом Табаковым. Пока Надежда старается не думать о том, какую профессию в будущем выберут их с Резо дети.