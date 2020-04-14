На зависть Шварценеггеру: Крутой решил привести свое тело в идеальную форму

Композитор Игорь Крутой продемонстрировал всю свою мощь подписчикам в Instagram. Пока люди переживают о килограммах, набранных за время самоизоляции, продюсер не тратит время на разговоры. Крутой показал, что заниматься самосовершенствованием можно не выходя из дома. Всего за минуту музыкант продемонстрировал целый ряд физических упражнений, которые позволяют ему оставаться в шикарной физической форме.

«Вы спрашиваете, как можно оставаться в форме после таких потрясающих обедов у моей сестры Аллочки? Наглядно отвечаю: вот так! Каждый день в домашнем тренажерном зале я провожу полтора часа, тем самым поддерживая не только физическую активность, но и очищая голову от плохих мыслей. Занимайтесь спортом, друзья, и будьте здоровы!» — рассказал секрет успеха Игорь Крутой.

Многие комментаторы остались в восторги от такой целеустремленности своего кумира. Некоторые отметили, что видеоролик вдохновил их на занятия спортом.

«Да, Игорь, глядя на Вас, и я пошла тренироваться», — подобные комментарии можно найти под постом Крутого.

А певица Ани Лорак решила не тратить время на слова и просто поставила продюсеру три жарких огонька.