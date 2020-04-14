Дочь Урганта устроила страстную фотосессию с темнонокожим бойфрендом из Америки

Похоже, что старшей дочери Ивана Урганта Эрике приходится оставаться в неблагополучной в эпидемиологическом смысле Америке, где она обучается на фотографа. По данным РИА «Новости», США на первом месте по зарегистрированным случаям коронавируса, а также по количеству смертей из-за болезни.

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К счастью, девушка здорова, прекрасно выглядит и даже организовала домашнюю фотосессию со своим темнокожим парнем по имени Муса. И, похоже, что молодые люди уже живут вместе. Ранее парочка в режиме онлайн уже призналась друг другу в любви, а молодой человек засветился в Сети с нежным обращением к Эрике «жена».

На фото, которые молодые люди разместили в своих блогах, они трогательно обнимаются, явно испытывая друг к другу теплые чувства.