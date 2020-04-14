«Папа шуток не понимает»: маленькая дочка Бородиной не довольна цветом своих глаз

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров регулярно публикует фотографии и видео их маленькой дочки. Теоне уже 4 года, и она часто удивляет не только маму с папой, но и фолловеров родительских инстаграм-аккаунтов. На этот раз отец малышки разместил видео, в котором удивляется заявлению дочки, что она не хочет иметь голубой цвет глаз.

«Вечно меня троллит, что хочет карие глаза, как у мамы и Маруси. Никак не могу уговорить ее оставить голубые», — подписал видео отец.

В самом видео Теона отнекивается, якобы она такое не говорила. Папа Курбан подмечает: как только он включает камеру, девочка сразу меняет свое мнение.

«Я такого не говорила», — произносит малышка Теона. И добавляет: «Папа шуток не понимает».

А однажды маленькая Теона заявила папе, что любит его только когда он дарит ей подарочки. Отец даже обиделся и спросил у нее: «Это что, подарочковая любовь?»