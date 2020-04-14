«По-настоящему»: Самойлова показала трогательную улыбку своего сына

Оксана Самойлова никак не может нарадоваться своему единственному сыну. В феврале после рождения трех девочек у нее наконец появился долгожданный мальчик, которого она назвала Давидом.

Девушка призналась, что не может налюбоваться на своего четвертого малыша. И хотя у нее очень богатый материнский опыт, каждое изменение в ребенке невероятно радует ее. Как истинный блогер, модель регулярно сообщает о них подписчикам. На этот раз жена Джигана показала в stories Instagram первые улыбки Давида.

«Мы уже неделю улыбаемся по-настоящему», — подписала видео Оксана.

Увы, но в это время мать мальчика занимается бракоразводным процессом, уже проконсультировавшись по этому поводу с адвокатами. Пока начать его в полную силу невозможно из-за пандемии коронавируса. Однако уже сейчас девушка приняла серьезное решение — дом за 140 млн рублей она намерена оставить себе. Пока не понятно, как отреагирует на это рэпер, ведь именно здесь находится его звукозаписывающая студия.